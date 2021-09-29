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"البحرين مقصد أعمال هام بالنسبة لإسرائيل".. إطلاق رحلات طيران بين البحرين وإسرائيل

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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تفتتح إسرائيل والبحرين غدا الخميس، خط طيران مباشر يتضمن رحلتين جويتين أسبوعيا، ستقوم بتنظيمهما شركة الطيران البحرينية "غولف إير" (Gulf Air).

ونقل بيان للخارجية الإسرائيلية عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدان رول، الذي سيفتتح خط الطيران، قوله إن "البحرين هي وجهة تجارية هامة بالنسبة لدولة إسرائيل، وافتتاح خط الطيران بين الدولتين خطوة استراتيجية هامة، ستسهم كثيرا للاقتصاد الإسرائيلي وكذلك للسياحة الوافدة والمغادرة، لأن هذه وجهة تسمح برحلات جوية رخيصة ومريحة أكثر إلى الشرق (الاقصى)".

وأضاف رول أن "هذه خطوة هامة أخرى في توثيق العلاقات مع دول الخليج في إطار اتفاقيات أبراهام، التي ستحقق خطوات تعاون أخرى في مجالات عديدة".

يذكر أن إسرائيل وقعت مع البحرين والإمارات في منتصف سبتمبر الماضي اتفاقات تطبيع، ولحق بهما فيما بعد المغرب والسودان.

المصدر: RT

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