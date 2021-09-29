مذكرة للتعاون بين المركزي الروسي ونظيره المغربي

أفاد البنك المركزي الروسي، أمس الثلاثاء، بأنه وقع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثنائي مع البنك المركزي المغربي.

وقال المركزي الروسي في بيان نشره على موقعه، إن "إبرام هذه المذكرة سيوفر فرصة للمسؤولين الماليين في البلدين للتفاعل بشأن السياسة النقدية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية وتشريعات العملة والتسويات الدولية وغيرها من القضايا".

ووفقا لوسائل إعلام مغربية فإن رئيسية المركزي الروسي ألفيرا نابيؤلينا وقعت الاتفاقية عن الجانب الروسي، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن الجانب المغربي.

المصدر: RT + هسبريس