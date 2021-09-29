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مسؤول يكشف عن موقف إيران من عقود الغاز مع العراق

مال وأعمال

مسؤول يكشف عن موقف إيران من عقود الغاز مع العراق
Reuters
صورة تعبيرية
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أكد نائب وزير النفط الإيراني مجید جكنى، خلال اجتماع مع مسؤولين عراقيين، استعداد بلاده لتمديد عقد تصدير الغاز من إيران إلى العراق.

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ووفقا لوكالة "إسنا"، قال المسؤول الإيراني، في لقاء مع كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية: "علاقتنا مع العراق استراتيجية وبغض النظر عن العلاقات الاقتصادية، لدينا علاقات ثقافية ودينية عميقة وهي مهمة للغاية".

وأضاف: "علاقاتنا مع العراق علاقات استراتيجية تتعدى البعد الاقتصادي ونعتبرها مهمة جدا".

وأشار إلى أنه تمت مطالبة الطرف العراقي بأن يلتزم بالعقود الجارية والتفاهمات بين البلدين، وأعرب المسؤول عن استعداد إيران لدراسة العروض الجديدة، التي تقدمها وزارة الكهرباء العراقية لتمديد عقود صادرات الغاز إلى العراق.

ويشتري العراق الغاز من إيران بشكل كبير لإمداد محطات الطاقة المعتمدة على الغاز في إنتاج الكهرباء.

المصدر: إسنا

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