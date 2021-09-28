الرئيس الروسي يعطي تقييما لأداء الاقتصاد العالمي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في الاقتصاد العالمي لا يزال مضطربا، لذلك فإن ديناميكية مؤشرات الاقتصاد الكلي ستكون دائما في بؤرة اهتمام السلطات الروسية.

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وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي خصص للشؤون الاقتصادية جرى عبر تقنية الفيديو اليوم الثلاثاء، إن "الوضع في الاقتصاد العالمي لا يزال غير مستقر ومضطرب، لذلك اتفقنا على أن ديناميكيات مؤشرات الاقتصاد الكلي ستكون دائما في بؤرة اهتمامنا".

وفي وقت سابق أشاد الرئيس الروسي بأداء الاقتصاد الروسي، وصرح بأن الاقتصاد الروسي تعافى على الرغم من أن الوضع في الأسواق العالمية لا يزال متقلبا ومعقدا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن نتائج الأشهر السبعة الأولى من 2021 أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستواه ما قبل اندلاع أزمة كورونا، وأكد أنه تم تجاوز الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا بشكل كامل.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد حسنت توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، وتتوقع الوزارة الآن أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 4.2% بدلا من 3.8%.

المصدر: نوفوستي