إمارة الشارقة تعلن عن "الحد الأدنى" لرواتب العاملين في سلك الشرطة

تم اعتماد مبلغ 17500 درهم (نحو 4768 دولار) كحد أدنى لرواتب جميع المواطنين العاملين في شرطة الشارقة، في خطوة تهدف لدعم العاملين في هذا المجال.

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحاكم الشارقة في تغريدة: "اعتماد مبلغ 17500 درهم كحد أدنى لرواتب جميع المواطنين العاملين في شرطة الشارقة".

اعتماد مبلغ 17500 درهم كحد أدنى لرواتب جميع المواطنين العاملين في شرطة الشارقة



Approving AED 17,500 as a minimum monthly salary of every citizen working in Sharjah Police@ShjPolicepic.twitter.com/00FE6N8dQT — HH Sheikh Dr. Sultan (@HHShkDrSultan) September 28, 2021

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: RT