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إمارة الشارقة تعلن عن "الحد الأدنى" لرواتب العاملين في سلك الشرطة

مال وأعمال

إمارة الشارقة تعلن عن
Reuters
صورة تعبيرية
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تم اعتماد مبلغ 17500 درهم (نحو 4768 دولار) كحد أدنى لرواتب جميع المواطنين العاملين في شرطة الشارقة، في خطوة تهدف لدعم العاملين في هذا المجال.

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحاكم الشارقة في تغريدة: "اعتماد مبلغ 17500 درهم كحد أدنى لرواتب جميع المواطنين العاملين في شرطة الشارقة".

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: RT

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