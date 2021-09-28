 برميل خام برنت يتجاوز 80 دولارا للمرة الأولى منذ 2018

أظهرت نتائج المداولات في البورصات، أن سعر برميل النفط الخام من ماركة "برنت" تسليم نوفمبر، تجاوز 80 دولارا للمرة الأولى منذ 23 أكتوبر 2018.

ومع حلول الساعة 07:16 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.85٪ إلى 79.36 دولار للبرميل، وفي نوفمبر - بنسبة 0.83٪ إلى 80.19 دولار أمريكي. وفي وقت سابق خلال تعاملات يوم الثلاثاء وصل سعر هذا البرميل إلى 80.35 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط WTI، لشهر نوفمبر بنسبة 0.85٪ لتصل إلى 76.09 دولار للبرميل.

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يأتي ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات على تحسن توقعات الطلب العالمي على النفط الخام، في حين ينمو العرض بوتيرة أبطأ. وتنتظر الأسواق كذلك توقعات أوبك الجديدة، التي ستصدر اليوم الثلاثاء.

وقال فيفيك دهار الخبير في بنك Commonwealth Bank of Australia: "قد يرتفع الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا لأن أسعار الغاز المرتفعة تجبر المستهلكين على التحول إلى مواد أولية أخرى".

المصدر: نوفوستي