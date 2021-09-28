بايدن يبحث مع الديمقراطيين كيفية تجنب التخلف عن التسديد

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر كيفية تجنب التخلف المحتمل عن السداد.

وأضاف البيت الابيض، في بيان: "تم خلال اللقاء بحث عمل الديمقراطيين لتجنب حدوث خلل في قدرة الولايات المتحدة على التسديد، بسبب عرقلة الجمهوريين وانعدام المسؤولية".

وجرى كذلك بحث موضوع إقرار مشاريع القوانين الاجتماعية والبنية التحتية الضخمة.

في وقت سابق، منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي إقرار مشروع قانون، من شأنه رفع سقف الديون ومواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية، قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي.

إقرأ المزيد

ويجب على الكونغرس قبل نهاية يوم الخميس أن يقر، وعلى الرئيس جو بايدن أن يوقع على مشروع قانون الموازنة والإذن التشريعي لزيادة رفع سقف الدين العام. وبخلاف ذلك، ستواجه الولايات المتحدة أزمة في الميزانية، ومن الناحية النظرية، احتمال التخلف عن سداد ديونها.

في الماضي، لم تسمح الولايات المتحدة بحدوث التخلف عن السداد، ويعتقد المراقبون أن احتمال حدوثه حاليا، يبقى ضعيفا.

المصدر: نوفوستي