البحرين تتجه نحو تعديل ضريبة القيمة المضافة

أحال مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون إلى البرلمان للموافقة عليه لتعديل ضريبة القيمة المضافة ابتداء من أول يناير من العام المقبل 2022.

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وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه بعد اجتماع لمجلس الوزراء "تمت الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية، حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءا من 1 يناير 2022".

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان التعديل المذكور بالرفع أم الخفض.

لكن مصدرا برلمانيا ومصدرا على صلة وثيقة بالحكومة في البحرين قالا لوكالة "رويترز" أمس الأحد إن المملكة تفكر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المئة لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها.

المصدر: رويترز