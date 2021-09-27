مصر تستلم 3 شهادت من موسوعة غينيس

سلم الرئيس التنفيذى لمكتب المنسق لموسوعة غينيس في مصر أحمد أبو بكر مقلد، كلا من شركة المقاولون العرب وشركة أوراسكوم للإنشاءات، 3 شهادات من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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وقال مسؤول بالموسوعة خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر بحضور الرئيس السيسي: "حان الوقت لتسجيل محاولتكم الرسمية التى قام بها شركة المقاولون العرب وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتلقينا الأدلة والبراهين لإنشاء أكبر محطة معالجة مياه وأكبر محطة تحلية وأكبر محطة معالجة بالأوزون وقام فريق متخصص من الخبراء بفحص الأدلة واتخاذ القرار، وبكل فخر أعلن أن محاولتكم الرسمية تكللت بالنجاح وحصولكم على 3 شهادات من موسوعة جينيس بخصوص إنشاء أكبر محطة معالجة مياه وتحلية وأكبر محطة معالجة بالأوزون".

من جانبها قالت مسؤولة عن الموسوعة: "بالأصالة عن موسوعة جينيس أنه من دواعى سرورى أن امنحكم شهادات التسجيل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بكل صدق لقد ادهشتم الموسوعة نحن مسرورين لأنكم أصبحتم جزء من موسعة جينيس أتمنى تحقيق مزيد من الإنجازات وتحطيم الأرقام العمالية فى المستقبل".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أضخم محطة معالجة مياه في العالم، حيث تم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، فإن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليار جنيه (حوالي 1.27 مليار دولار).

وقال المتحدث في منشور في "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الاضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنية".

وأضاف المسؤول، أن "الطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".

المصدر: اليوم السابع