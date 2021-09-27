العراق يحقق أكثر من 6.5 مليار دولار من بيع النفط خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إيرادات العراق من بيع النفط للشهر الماضي، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار.

وذكرت في بيان صحفي، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (94) مليونا و(660) ألفا و(239) برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و(553) مليونا و(762) ألف دولار".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(655) ألفا و(930) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(4) آلاف و(309) براميل".

وأشارت إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (69.235) دولارا".

وتابعت، أن "مجموع الكميات المصدرة من شحنات النفط الخام بعلاوة سعرية حققت إيرادات إضافية بلغت (130) مليونا و(990) ألفا و(954) دولارا".

وبينت، أن "الكميات المصدرة حملت من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

المصدر: RT