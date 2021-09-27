رئيس الوزراء المصري يتحدث عن مشروعات واستثمارات بمليارات الجنيهات في سيناء

تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في سيناء بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية.

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واستعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعض المشروعات التي تمثل نموذجا من الذى تم تنفيذه في سيناء، مثل مشروع ازدواج قناة السويس، والذى سجل رقما قياسيا من حيث الحجم والضخامة وسرعة الإنجاز، ومنطقة المزارع السمكية والتي ستكون الأكبرعلى مستوى العالم.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات العملاقة لتحلية مياه البحر في سيناء، من أجل إنتاج تلت طاقة المياه التي تحليتها من قبل سيناء، مثل محطة العريش بطاقة 300 ألف متر مكعب وقريبا تدخل الخدمة، بالإضافة إلى مشروعات الحماية من السيول والحفاظ على مياه الأمطار من خلال منظومة من السدود لاستغلالها في العديد من الأغراض.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم إنشاء مشروعات الكهرباء لإقليم محور قناة السويس وسيناء، باستثمارات تصل إلى أكثر من 76 مليار جنيه من أجل الانتهاء منها في القريب العاجل لخدمة أغراض التنمية في سيناء، لافتا إلى التحديات الكبيرة في هذا القطاع من خلال تنفيذ منظومة محطات الكهرباء سواء بالنظم التقليدية أو الطاقة المتجددة.

وأوضح أن الدولة تخطط أيضا للمشروعات الاستثمارية لخلق فرص عمل وعدد كبير من المشروعات مثل المناطق الصناعية حول ميناء السخنة وبجانبها مناطق لوجستية وخدمية، والمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد على مساحة 63 مليون متر مربع بالكامل، وتم إنهاء المرحلة الأولى منها، وعدد من المصانع دخل عملية الإنتاج بعرض التصدير أو خدمة السوق المحلى، وشركات عملاقة تعمل فيها واستغلال الثورات الطبيعة في محور قناة السويس وسيناء، حجم هائل من المشروعات الصناعية لتنفيذ مدن كاملة ومجمعات صناعية كبرى للرخام والجرانيت ومصنع إنتاج الطوب الاسمنتى في شمال سيناء، ومصنع إنتاج الرخام والجرانيت في رأس سدر، وهذه المشروعات تم تنفيذها على أرض الواقع وبدأ الإنتاج من هذه المشروعات.

وتابع رئيس الوزراء: "تم تطوير كامل لخطوط الغاز والبترول في إقليم قناة السويس من خلال مشروعات ضخمة لإمداد سيناء بالطاقة وخدمة الاقتصاد المصرى بالكامل، والدولة في جنوب وشمال سيناء والاسماعيلية تم إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين من خلال دخول القطاع الخاص والأهلى إلى سيناء وتنفيذ مشروعات فيها وكان من الظلم دعوة القطاع الخاص في سيناء بدون بنية أساسية للتنمية والاستثمار، والدولة تمهد الأرض للدخول في عملية البناء والتنمية في سيناء.

المصدر: اليوم السابع