مصر..الكشف عن تكلفة ومواصفات المحطة الأضخم في العالم لمعالجة المياه

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم في العالم، وقد يتساءل الكثيرون عن تكلفة المحطة وعن مزاياها.

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ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، فإن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليار جنيه (حوالي 1.27 مليار دولار).

وعن مزايا المحطة أشار راضي في منشور في "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه.

كذلك أشار إلى أن المياه من هذه المحطة ستساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء، أن هذه المياه سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء.

(الدولار = 15.71 جنيه مصري)

المصدر: RT