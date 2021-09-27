 
مباشر

مصر..الكشف عن تكلفة ومواصفات المحطة الأضخم في العالم لمعالجة المياه

مال وأعمال

مصر..الكشف عن تكلفة ومواصفات المحطة الأضخم في العالم لمعالجة المياه
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdk9

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم في العالم، وقد يتساءل الكثيرون عن تكلفة المحطة وعن مزاياها.

إقرأ المزيد
الرئيس المصري يفتتح أضخم محطة معالجة مياه في العالم
الرئيس المصري يفتتح أضخم محطة معالجة مياه في العالم

ووفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، فإن تكلفة المشروع تبلغ 20 مليار جنيه (حوالي 1.27 مليار دولار).

وعن مزايا المحطة أشار راضي في منشور في "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه.

كذلك أشار إلى أن المياه من هذه المحطة ستساهم في استصلاح 400 ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء، أن هذه المياه سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء.

(الدولار = 15.71 جنيه مصري)

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا