لليوم الخامس على التوالي.. أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لليوم الخامس على التوالي وسط مخاوف بشأن المعروض في وقت يزداد فيه الطلب ببعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة.

وزاد خام "برنت" بنسبة 1.5 بالمئة إلى 79.23 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

فيما صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.5 بالمئة أيضا إلى 75.09 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ يوليو 2021، بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

وقالت مؤسسة "إيه إن زد" للأبحاث في مذكرة: "لا يزال نقص المعروض يؤدي إلى السحب من المخزونات في كل المناطق".

المصدر: رويترز