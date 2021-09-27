مستشار وزير التموين لصناعة الذهب المصري: "اللي معاه ذهب ممكن يبيعه ويعاود الشراء بعد انخفاض الأسعار"

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب بمصر، أن "أسعار الذهب ستتراجع خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أنه بإمكان مالكي الذهب "بيعه وإعادة شرائه مرة أخرى بعد انخفاض الأسعار".

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وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح ناجي فرج أن "الذهب سيتراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الذهب انخفض عالميا 50 دولارا، ومن المتوقع أن يواصل المزيد من الانخفاض خلال الشهر المقبل"، مضيفا: "اللي معاه ذهب ممكن يبيعه، ويعاود الشراء مرة أخرى بعد انخفاض الأسعار مرة أخرى، خاصة أن أسعار الذهب انخفضت في البورصات العالمية".

وأضاف فرج : "الذهب ممكن يكون استثمار قصير الأجل خلال الفترة الحالية، من خلال بيع الذهب"، مؤكدا أن "الذهب ما زال من أكثر الأوعية الاستثمارية، وسيعاود الارتفاع الفترة المقبلة بعد النزول الأخير".

المصدر: "المصري اليوم"