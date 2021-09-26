رغم النقص العالمي في الرقائق.. "تسلا" تسعى لإنتاج 300 ألف سيارة حتى نهاية سبتمبر

من المنتظر أن يصل إنتاج مصنع "تسلا" من السيارات الكهربائية في شنغهاي إلى 300 ألف سيارة منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر الجاري، مدفوعا بارتفاع عمليات التسليم في نهاية الربع الثالث.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن "تسلا" تواصل تصنيع السيارات على الرغم من النقص العالمي لأشباه الموصلات.

ويقوم المصنع بتصنيع سيارات السيدان الكهربائية "موديل 3" وسيارات "طراز Y" الرياضية متعددة الاستخدامات للأسواق المحلية والدولية، بما في ذلك ألمانيا واليابان.

وتم شحن حوالي 240 ألف سيارة من المصنع في الأشهر الثمانية الأولى، بما في ذلك العديد منها للتصدير، وفقا لبيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية.

هذا، ولم تعلن "تسلا" عن تفاصيل حول إنتاج المصنع.

وفي شهر أغسطس، قال مسؤول في المنطقة التي يقع فيها مصنع تسلا إنه من المتوقع إنتاج 450 ألف سيارة هذا العام بما في ذلك 66100 سيارة للتصدير.

وتقوم "تسلا" بتعيين مديرين لفرق العلاقات القانونية والخارجية في الصين حيث تواجه تدقيقا عاما في البلاد بشأن أمن البيانات وشكاوى خدمة العملاء.

وتحاول بعض الشركات التخفيف من حدة الأزمة من خلال دفع المنتجات ذات الرقائق الخفيفة على المنتجات الثقيلة، أو محاولة إعادة تصميم المنتجات لتقليل الطلب، خاصة وأنه من المرجح أن يستمر النقص في الرقائق حتى عام 2023.

المصدر: رويترز