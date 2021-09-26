الصين تبيع حصص غاز الكربون بقيمة 65 مليون دولار

قال لي غاو رئيس مديرية تغيرات المناخ بوزارة البيئة الصينية، إن سلطات بلاده باعت خلال شهرين بعض حصص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لعدة شركات.

وذكر المسؤول الصيني، أن قيمة هذه المبيعات بلغت 418 مليون يوان (ما يقرب من 65 مليون دولار).

وأضاف لي غاو، في مؤتمر المعهد الدولي للتمويل الأخضر: "تم في السوق الوطنية للتجارة مع حلول 23 سبتمبر، تنفيذ صفقات لبيع حصص ثاني أكسيد الكربون تبلغ 8.48 مليون طن من الانبعاثات، بقيمة إجمالية بلغت 418 مليون يوان".

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تضم القائمة الأولى للمؤسسات التي يمكنها الوصول إلى السوق الصينية لحصص الانبعاثات أكثر من ألفي شركة تعمل في مجال توليد الكهرباء.

ووفقا لوزارة البيئة الصينية، يتجاوز حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذه الشركات، 4 مليارات طن سنويا.

المصدر: نوفوستي