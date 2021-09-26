تبون يتوقع تحقيق بلاده صادرات غير نفطية بقيمة 4.5 مليار دولار لأول مرة منذ عقدين

توقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية لبلاده إلى 4.5 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، لأول مرة منذ عقدين.

وقال في خطاب أمام ولاة المحافظات الجزائرية إن بلاده تمكنت بعد أكثر من 20 سنة من تصدير 3.1 مليار دولار من المنتجات غير النفطية، وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى 4 أو 4.5 مليار دولار.

وشدد تبون على ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية، وأن تكون الجزائر "القاطرة وليس مقطورة لأي كان".

وتمثل الصناعة النفطية في الجزائر أكثر من 95 في المائة من الصادرات الإجمالية للبلاد، بينما بقيت العائدات غير النفطية هامشية في السنوات الماضية ولم تتجاوز سنويا ملياري دولار.

وكانت وزارة التجارة أعلنت أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت بمعدل 118 بالمائة في 2021، مقارنة بالعام الماضي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية