رئيسي يدعو لزيادة الصادرات إلى العراق وباقي دول الجوار ويحدد الرقم المستهدف

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة تنمية الصادرات وزيادتها مع العراق وباقي الدول المجاورة، داعيا إلى وضع البنى التحتية اللازمة لهذا الغرض.

وقال رئيسي خلال اجتماع شارك فيه أمس الجمعة في مدينة إيلام غرب البلاد، إن حصة صادرات إيران إلى دول المنطقة لم تصل إلى 2 بالمئة، ويجب أن ترفع من 20 مليار دولار إلى ما بين 40 - 50 مليار دولار، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال إجراءات سريعة.

وبالاشارة إلى 430 كيلومترا من الحدود المشتركة بين محافظة إيلام والعراق، اعتبر رئيسي أن هذه الحدود الطويلة "ليست تهديدا بل فرصة ممتازة لتعزيز العلاقات" بين الشعبين العراقي والايراني، وخاصة أهالي محافظة إيلام الذين "يشاركون جيرانهم في الجذور الثقافية والعقائدية والفكرية".

ودعا رئيسي إلى تشكيل مجموعة حقوقية واقتصادية بين إيران والعراق، وخاصة محافظة إيلام والمحافظات المجاورة للعراق، بهدف تسهيل الصادرات ورفع الموانع من أمام المصدرين.

المصدر: وكالة "إرنا"