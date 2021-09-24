مصر.. بدء تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي

تستعد الحكومة المصرية لبدء تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات، ابتداء من يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر.

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ووفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية.

ووفقا للمواعيد الجديدة سيتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق 10 مساء، حيث سيتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساء.

وسيتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

ووفقا للقرار سوف تستمر (Take – away)، واستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، وسيتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء.

المصدر: اليوم السابع