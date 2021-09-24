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هيئة روسية تكتشف فيروسات في طماطم من تركيا وتعلن عن إجراءات

مال وأعمال

هيئة روسية تكتشف فيروسات في طماطم من تركيا وتعلن عن إجراءات
Sputnik
صورة تعبيرية
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دعت هيئة الرقابة الزراعة الروسية "روس سيلخوزنادزور" أنقرة لتعزيز مراقبة وضمان سلامة الصحة النباتية لصادرات المنتجات الزراعية من تركيا، ولاسيما شحنات البندورة (طماطم).

وجاء ذلك بعدما اكتشفت "روس سيلخوزنادزور" انتهاكات صحية في شحنات الفواكه والطماطم القادمة من تركيا إلى روسيا. ووفقا للهيئة الروسية فقد تم اكتشاف فيروسات.

وحثت "روس سيلخوزنادزور" المديرية الرئيسية للأغذية والرقابة في وزارة الزراعة والغابات التركية على تشديد الرقابة على صادرات المنتجات الزراعية من تركيا.

وأعربت الهئية الروسية عن قلقها بعد اكتشاف العفن البني (Moniliniafructicola) في الفاكهة الموردة من تركيا، وإصابة شحنات بندورة (طماطم) بفيروس التجاعيد البني.

المصدر: تاس

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