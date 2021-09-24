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مصر تطرح سندات تجذب عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب

مال وأعمال

مصر تطرح سندات تجذب عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب
Reuters
صورة تعبيرية
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نجحت مصر في الطرح الأول من السندات الدولية خلال العام المالي 2021-2022 في طرح سندات بقيمة 3 مليارات دولار على 3 شرائح ( 6 -12- 30 عاما).

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وتتوزع إصدار السندات كتالي: 1.125 مليار دولار للسندات لأجل 6 أعوام، و1.125 مليار دولار أيضا لسندات ذات الأجل لـ12 عاما، و750 مليون دولار لسندات لأجل 30 عاما.

ووفقا لوزارة المالية المصرية فقد تم تحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020. كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح.

المصدر: RT

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