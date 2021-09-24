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هبوط أسهم أوروبا وسط مخاوف بشأن "إيفرغراند"

مال وأعمال

هبوط أسهم أوروبا وسط مخاوف بشأن
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة "إيفرغراند" وكانت أسهم التعدين والتجزئة لشركات دائنة للصين من بين أكبر الخاسرين.

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ونزل المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" بنسبة 0.5 بالمئة بعد ثلاثة أيام من المكاسب. وتراجعت أسهم التعدين وصناعة السيارات وشركات التجزئة أكثر من واحد بالمئة.

وجنى المستثمرون بعض الأرباح بعد مكاسب منتصف الأسبوع مع انقضاء الموعد النهائي لدفع 83.5 مليون دولار من فوائد السندات دون رد فعل من "إيفرغراند"، التي هزت المخاوف بشأنها الأسواق المالية هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع عندما تصوت البلاد لانتخاب خليفة للمستشارة أنغيلا ميركل.

وقفزت شركة صناعة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" 3.2 بالمئة، بعد أن قالت إن عقارها لعلاج السرطان لينبارزا حقق هدفه الأساسي في المراحل الأخيرة من التجارب.

المصدر: رويترز

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