السلطات الأمريكية تعتقل المدير المالي لشركة "نوفاتيك" الروسية

اعتقلت السلطات الأمريكية المدير المالي لشركة "نوفاتيك" مارك جيتفي بتهمة التهرب من دفع الضرائب في الفترة من 2005 إلى 2016.

ويواجه المتهم عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما وفقا لتقرير وزارة العدل الأمريكية. وتدعي السلطات الأمريكية أن المتهم تهرب من دفع ضرائب في الفترة من 2005 إلى 2016 من خلال إخفاء أصول بقيمة 93 مليون دولار.

وتقول السلطات إن المتهم قام بتسجيل زوجته على أنها المستفيدة من الأصول لتجنب دفع ضراب، كذلك تشير إلى أن المتهم أخفى الأموال في حسابات "أوف شور" (ملاذات ضريبة).

وفي بداية تعاملات بورصة موسكو اليوم، تراجع سهم شركة الغاز الروسية "نوفاتيك" بنسبة 3% بعد أنباء عن اعتقال المدير المالي للشركة، لكن السهم قلص الخسائر بعد ذلك حيث جرى تداوله بانخفاض نسبته 1.87% (بحلول الساعة 11:12 بتوقيت موسكو).

من جهتها أكدت شركة "نوفاتيك" أن اعتقال مديرها المالي لن يؤثر على أداء الشركة الروسية، مشيرة إلى أنها لم تتلقى طلبات رسمية أو مستندات أخرى من السلطات الأمريكية أو دول أخرى بخصوص مديرها المالي.

المصدر: إنترفاكس