بعد نداء عاجل في مصر.. جهاز حماية المستهلك يكشف سبب استدعاء أصحاب سيارات "كيا"

كشف رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر أيمن حسام الدين، تفاصيل وجود حملة استدعاء لبعض موديلات "كيا سبورتاج" من 2016 حتى 2021.

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وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر": "كل شئ اتغير، والنهاردة السوشيال ميديا أصبحت مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة لنا، ولا نقف عند حدود تلقي الشكوى من المستهلك فقط، ولكن من المهم رصد أي ظواهر تحدث، وأسرع شئ لرصد ذلك هي مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف حسام الدين أنه تم رصد وقوع الحادث المؤسف على طريق المشير، باشتعال السيارة، وعلى الفور تم التواصل مع مالك السيارة، لمعرفة مدى إمكانية تكرار ذلك مع سيارة أخرى.

وتابع رئيس حماية المستهلك: "أحنا مهتمين بالحالة اللي قدامنا مثل هذه السيارة، ونرصد لو فيه ظاهرة بنفس المشكلة، وعند التوصل اكتشفنا أن السيارة مملوكة لنفس الشركة صاحبة العلامة التجارية، سيارة للعاملين في الشركة ويقودها أحد السائقين لأحد الأشخاص العاملين بالشركة".

ولفت أنه تبين من البحث الأولي أن الحادث سببه سوء تصرف من سائق السيارة، حسب المعلومات الواردة الأولية من الشركة.

وأعلن جهاز حماية المستهلك في مصر، "حملة استدعاء على بعض موديلات "كيا سبورتاج" موديلات 2016 حتى 2021".

وقال الجهاز: "تهدف حملة الاستدعاء للاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصا منا علي سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وحرصا من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "وكيل كيا" في مصر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية