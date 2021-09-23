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"المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" تعلن عن مشروع للبتروكيماويات بقيمة تفوق 7 مليارات دولار

مال وأعمال

Reuters
القاهرة
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أكد رئيس "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" المهندس يحيى زكي سعي مسؤولي المنطقة لتوطين صناعتي السيارات والبتروكيماويات في مصر.

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وأعلن زكي إتمام اتفاق كبير باستثمارات تتعدى الـ7 مليارات دولار لإنشاء مجمع لصناعة البتروكيماويات في منطقة العين السخنة، على أن يبدأ العمل بعد ثلاث سنوات.

وأضاف أنه يجرى العمل على اتفاق آخر في مجال البتروكيماويات للمساهمة في توطين هذه الصناعة.

وقال زكي عبر برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" إن "الدولة تولي صناعة السيارات أهمية كبيرة لذا هناك ما يعرف بـ"استراتيجية السيارات" والتي تعمل عليها العديد من أجهزة الدولة".

وأشار إلى أنه في المنطقة الاقتصادية "تعتبر هذه الصناعة أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة، ولذلك فإنهم ينظرون في تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع مصنعي السيارات عالميا لإنشاء وتوطين هذه الصناعة في مصر".

وأكد أن شركتين أوروبيتين أبدتا اهتمامهما بالعمل في المنطقة سيعلن عنهما لاحقا.

المصدر: الوطن

 

 

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