خبير: مصر ستستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض عند إصدار السندات

علق الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح على مسألة اختيار مصر مجموعة من البنوك الأجنبية لتسويق إصدار سندات سيادية على 3 شرائح.

وقال الخبير لـRT، إن الإعلان عن قيام مجموعة من البنوك العالمية بيع السندات الدولية يتسق مع خطة وزارة المالية المصرية اختيار مديري طرح من البنوك الاستثمارية العالمية.

وأضاف، أن إصدار السندات يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغوط المالية من خلال التركيز على الديون ذات الآجال الأطول.

وأشار إلى أن مصر ستستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض بعدما ثبت مجلس الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.

وتضم قائمة مديري الطرح "سيتي بنك" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد".

وبدأت مصر اليوم الخميس بتسويق سندات مقسمة على 3 شرائح. وتعد هذه المرة الثانية التي تتوجه فيها مصر إلى سوق الدين هذا العام.

وتتوزع السندات كالتالي: سندات لأجل 6 و12 و30 سنة، وتم البدء بتسويق السندات بناء على سعر استرشادي مبدئي يبلغ نحو 6.125% (6 سنوات) و7.625% (12 سنة) و8.875% (30 سنة).

المصدر: RT + بلومبرغ