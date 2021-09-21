الحكومة الروسية توافق على مشروع الموازنة للأعوام من 2022 إلى 2024

وافقت الحكومة الروسية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على مشروع الموازنة لروسيا للأعوام من 2022 إلى 2024، وسيقدم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب الروسي قبل 1 أكتوبر المقبل لمناقشته.

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وأشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى أن أساس الموازنة الروسية يجب أن يكون العمل على زيادة رفاهية المواطنين في روسيا.

وأكد ميشوستين، أن الموازنة تركز على الوفاء بجميع الالتزامات تجاه المواطنين، ووفقا له فإن الإنفاق الاجتماعي سيرتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وينص مشروع الميزانية للأعوام 2022 - 2024 على تخصيص مبلغ 2.81 تريليون روبل (حوالي 39 مليار دولار) على الأمن القومي وإنفاذ القانون في روسيا في العام 2022، و2.91 تريليون روبل (حوالي 40 مليار دولار) في العام 2023، و3.02 تريليون روبل في العام 2024.

كذلك تتضمن الميزانية تخصيص نفقات على المشاريع الوطنية في مجال السياحة في الأعوام المذكورة بقيمة 168 مليار روبل

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أنها حسنت توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري، وتتوقع الوزارة الآن أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 4.2% بدلا من 3.8%.

(الدولار = 72.3 روبل بتاريخ 21 سبتمبر 2021)

المصدر: "نوفوستي"