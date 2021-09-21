وزير الري المصري: مصر تنفذ مشروعا إقليميا بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أن مصر تنفذ مشروعا إقليميا تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بإفريقيا.

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وقال إنه يجري بتوجيهات ورعاية مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لتحقيق التكامل الاقتصادي في حوض النيل، من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة وآمنة.

وقال وزير الري المصري في كلمته خلال افتتاح المنتدى العربي الخامس للمياه المنعقد بدبي اليوم الثلاثاء، إن ‏مصر تلعب دوراً رائداً ‏وفعّالاً على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مشاركتها الفعَّالة في أنشطة كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن المشاركة تهدف لتبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات الدولية وإيصال الرسائل المصرية المهمة للمجتمع الدولي، خاصة في قضايا المياه المشتركة وتوضيح الموقف المصري بأن الدولة كانت وما زالت حريصة على تحقيق التنمية بدول حوض النيل، شريطة مراعاة شواغل دول المصب، والتي تعد من أهم القضايا التي تواجهها مصر في العقود الأخيرة.

وأضاف أن تعزيز التعاون في مجال المياه المشتركة يعد أحد أولويات الدولة المصرية في إدارة مواردها المائية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، فإن التعاون مع دول حوض النيل يحظى بأولوية متقدمة لدى القيادة السياسية. فعلى المستوى الثنائي تحرص مصر على توفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل، كحفر آبار المياه الجوفية، وإزالة الحشائش من المجاري المائية، وتجهيز مراكز للتنبؤ بالأمطار، وتأهيل الموانئ، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وتدريب العديد من الكوادر الفنية بهذه البلاد.

المصدر: وكالات