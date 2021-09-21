السيسي يعلن زيادة في إيرادات قناة السويس

أشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى زيادة إيرادات قناة السويس هذا العام بنحو 11% عن العام الماضي، بما يعادل 500 مليون دولار، وأكد قدرة القناة على التعافي.

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وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري من العملات الأجنبية، وحققت القناة إيرادات في السنة المالية 2020-2021 بنحو 6 مليارات دولار.

وحول منظومة التأمين الصحي الشامل، أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بسيناء: "تجربة بورسعيد تثبت أقدامها وتؤكد كفاءة النظام اللى ماشين فيه، ولما بنتكلم عن 6 محافظات عاوز أقول للمواطنين والمشاركين في العمل إن إحنا بالإجراءات الخاصة بالتوثيق أرجو إنكم تتحركوا معانا للاستفادة بالمزايا التي تقدمها المنظومة".

وأضاف الرئيس: "قلنا إن الدولة تخلص الأمر خلال 15 سنة، فقلنا نضغط ونخلص خلال 10 سنوات، ولما اتكلمنا عن حياة كريمة اتكلمنا عن الأمور الخاصة بكل وزارة، وخطط الوزارات داخل الدولة المصرية، وكنت عشمان أنهم ينزلوا بالرقم من 10 سنين ولكن لاعتبارات معينة يصعب ده، ولكن على الأقل العشر سنين يقلوا شوية، لأن العائد الصحي والإنساني اللى هيعود للناس ضخم جدا، وبالتالي كل إما هندخل أكبر حجم من المحافظات هيكون له تأثير في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للناس".

المصدر: RT + اليوم السابع