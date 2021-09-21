الشركة السورية للاتصالات تعلن عن أسعار جديدة لخدمتي الإنترنت والهاتف الثابت
AP
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أعلنت الشركة السورية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن أسعار جديدة لخدمتي الإنترنت والهاتف الثابت في البلاد. وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة انطلاقا من شهر أكتوبر 2021.
ووفقا لبيان صدر عن الشركة نشر على صفحتها في شبكة "فيسبوك":
الشركة السورية للاتصالات / فيسبوك
الشركة السورية للاتصالات / فيسبوك
الشركة السورية للاتصالات / فيسبوك
المصدر: RT
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