 
مباشر

الشركة السورية للاتصالات تعلن عن أسعار جديدة لخدمتي الإنترنت والهاتف الثابت

مال وأعمال

الشركة السورية للاتصالات تعلن عن أسعار جديدة لخدمتي الإنترنت والهاتف الثابت
AP
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc1i

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن أسعار جديدة لخدمتي الإنترنت والهاتف الثابت في البلاد. وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة انطلاقا من شهر أكتوبر 2021.

ووفقا لبيان صدر عن الشركة نشر على صفحتها في شبكة "فيسبوك":

الشركة السورية للاتصالات تعلن عن أسعار جديدة لخدمتي الإنترنت والهاتف الثابت
الشركة السورية للاتصالات / فيسبوك
الشركة السورية للاتصالات تعلن عن أسعار جديدة لخدمتي الإنترنت والهاتف الثابت
الشركة السورية للاتصالات / فيسبوك
الشركة السورية للاتصالات تعلن عن أسعار جديدة لخدمتي الإنترنت والهاتف الثابت
الشركة السورية للاتصالات / فيسبوك

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا