إعلام محلي: الحكومة السورية تتجه لرفع أجور الاتصالات

نقلت إذاعة "شام إف إم" السورية عن "مصادر خاصة" أن الشركة السورية للاتصالات سترفع أجور خدماتها بنسب تتراوح بين 40 وحتى 100 في المئة.

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ونقلت الإذاعة عن المصادر أن "عملية رفع الأسعار شملت كل الخدمات التي تقدمها الشركة"، وأوضحت أن منها:

ـ رفع سعر خدمة رسم الاشتراك للدورة الواحدة للهاتف الأرضي من 200 ليرة، إلى 500 ليرة.

ـ رفع سعر خدمة الفايبر المنزلي والتجاري بنسبة 100 في المئة.

ـ رفع سعر باقات الإنترنت بنسب تتراوح بين 40 إلى 70 في المئة.

وقال المصدر للإذاعة إن رفع الأسعار يعود لارتفاع تكاليف التشغيل، ولتحسين مستوى الخدمة، وأشار إلى أن التطبيق سيبدأ اعتبارا مطلع الشهر القادم.

المصدر: إذاعة "شام إف إم"