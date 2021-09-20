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"تويتر" تعلن دفع 809 ملايين دولار لتسوية دعوى بتضليل المستثمرين

مال وأعمال

Globallookpress
شعار شركة تويتر
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قالت شركة "تويتر" اليوم الاثنين إنها وافقت على دفع 809 ملايين دولار، لتسوية دعوى جماعية تم رفعها ضدها في عام 2016 تتهم الشركة بتضليل المستثمرين.

وكان مساهمون في "تويتر" اتهموا الشركة ومديريها بالإدلاء "بتصريحات كاذبة" حول نمو الشركة، ما أدى إلى "تضخم مصطنع في الأسعار"، وهو ما تسبب في "أضرار اقتصادية" للمساهمين في ذلك الوقت.

يذكر أن إيرادات شركة "تويتر" قفزت خلال الربع الثاني من هذا العام بوتيرة أفضل من المتوقع لها، مع تعافي الطلب على الإعلانات، حيث سجلت أسرع نمو للإيرادات منذ 2014.

المصدر: "أ ف ب"

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