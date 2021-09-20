مباحثات سورية إيرانية حول التبادل التجاري وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بينهما

بحث وزير التجارة الداخلية السوري عمرو سالم مع مستشار وزير الدفاع ورئيس مجلس التعاون الاقتصادي الإيراني المهندس مصطفى إثباتي، علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

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وأكد عمرو سالم أهمية تذليل جميع الصعوبات لتعزيز التعاون وإقامة مشاريع تغطي احتياجات أسواق البلدين، مشيرا إلى أن وفدا من الوزارة السورية سيعمل مع الوفد الإيراني الذي التقاه اليوم الاثنين برئاسة المهندس مصطفى إثباتي، لبحث سبل تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة بأسرع وقت، ومنها إقامة متجر مشترك للمواد الغذائية في مجمع الأمويين بدمشق.

من جهته أشار المهندس الإيراني مصطفى إثباتي في تصريح للصحفيين، إلى بقاء الوفد في سوريا حتى التوصل إلى اتفاق بخصوص تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة، والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وبما يصب في مصلحة البلدين.

المصدر: "سانا"