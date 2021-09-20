تدافع وطوابير لأيام.. فيديو يظهر معاناة المودعين أمام البنوك في أفغانستان

أصبحت مشاهدة طوابير الأفغانيين متكدسين أمام البنوك في أفغانستان أمرا اعتياديا الآن، وذلك بعد أن سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيودا على سحب النقود من البنوك.

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ووفقا لوسائل الإعلام فأنه يمكن سحب مبلغ 20 ألفا من العملة الأفغانية (حوالي 235 دولارا) كحد أقصى في الأسبوع.

وتظهر مقاطع الفيديو معاناة المواطنين عند قدومهم إلى البنوك لسحب أموالهم المودعة أو جزء منها، حيث يضطرون للوقوف لساعات وسط حالة من التدافع، كما تشير وسائل إعلام إلى أن الكثيرين يضطرون لتكرار المحاولة عدة أيام قبل أن ينجحوا في السحب.

وظاهرة طوابير المودعين أمام البنوك باتت أمرا شائعا في العاصمة كابل، بعد أن فتحت البنوك في نهاية الشهر الماضي أبوابها للعمل مجددا.

المصدر: RT