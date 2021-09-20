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وزير الطاقة السعودي يعلن بدء تشغيل المركز النووي الذي تشغله الوكالة الدولية بدعم من المملكة

مال وأعمال

وزير الطاقة السعودي يعلن بدء تشغيل المركز النووي الذي تشغله الوكالة الدولية بدعم من المملكة
Globallookpress
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أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، بدء تشغيل المركز النووي الذي تشغله الوكالة الدولية، بدعم من المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار.

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وقال وزير الطاقة السعودي وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية في كلمته خلال اجتماعات وكالة الطاقة الذرية، إنه ينقل تقدير قيادة المملكة لما قامت به الوكالة الدولية من جهود خلال جائحة كورونا.

وأضاف أن المملكة تشدد على موقفها الذي يؤكد على ضرورة "خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الموقف الثابت لمنع إيران من حيازة السلاح النووي".

المصدر: "الإخبارية" السعودية

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