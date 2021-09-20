مصر تستعد لاستقبال الدفعة الثانية من القطارات الروسية الجديدة

يستعد ميناء الإسكندرية في مصر خلال أيام لاستقبال ثاني دفعة من عربات القطار المكيفة الجديدة المتعاقد عليها ضمن صفقة 1300 عربة تقوم بتصنيعها شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية المجرية.

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وينص الاتفاق مع شركة "ترانسماش هولدينغ" على تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة درجات أولى وثانية وثالثة، تأتى على دفعات شهرية، وتشمل الـ 800 عربة 500 درجة ثالثة مكيفة تدخل مصر لأول مرة، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة.

بالإضافة إلى أن الاتفاق يضم أيضا 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (عادية) وصلت منها 353 عربة حتى الآن.

وتعد تكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ هيئة سكك الحديد المصرية، 1.065 مليار يورو، يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من بنك اكزيم المجري وبنك اكزيم الروسي، ومخطط اكتمال توريدها بنهاية عام 2023، حيث تستقبل الهيئة دفعات من الصفقة بواقع 35 عربة شهريا، ومع اكتمال وصول العربات العادية أو ذات التهوية الديناميكية يبدأ توافد العربات المكيفة بأنواعها المختلفة.

وتقوم الهيئة بإدخال إلى الخدمة قطارات جديدة شهريا قادمة ضمن صفقة الـ 1300 عربة، بمتوسط 3 قطارات كل شهر، حيث تعمل القطارات الجديدة على الخطوط الرئيسية فقط، وتحل محل العربات الحالية المكيفة والعادية التى يتم نقل بعضها للعمل على الخطوط الفرعية وخطوط الضواحى، وتعمل حاليا هذه القطارات على خطوط الصعيد (القاهرة ـ أسوان والعكس)، والقاهرة ـ الإسكندرية والعكس، والقاهرة ـ ايتاى البارود والعكس، والقاهرة ـ الزقازيق ـ المنصورة والعكس، والقاهرة ـ الإسماعيلية.

المصدر: اليوم السابع