السعودية من أكبر الموردين للنفط الخام للصين
Globallookpress
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حافظت السعودية على تصنيفها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في أغسطس الماضي، للشهر التاسع على التوالي، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين.
وأظهرت تلك البيانات، ارتفاع واردات النفط من السعودية بنسبة 53% عن العام السابق، إلى 8.06 مليون طن، أو 1.96 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.58 مليون برميل يوميا في يوليو و1.24 مليون برميل يوميا في أغسطس من العام الماضي.
وانخفضت الواردات النفطية الصينية من الإمارات بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.58 مليون طن في الشهر الماضي، فيما انخفضت إمدادات النفط الخام من الكويت بنسبة 2% عند 2.51 مليون طن.
المصدر: "سبق"
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