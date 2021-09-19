وزير النفط العراقي يتحدث عن إبقاء "أوبك+" أسعار النفط عند 70 دولارا في 2022

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، أن منظمة "أوبك" وحلفاءها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولاراً في العام 2022.

وقال خلال مؤتمر صحفي في بغداد: "من المتوقع التزام المجموعة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إذا ما ظلت الأسعار مستقرة".

وأضاف: "من المتوقع أيضا أن يبلغ إجمالي صادرات العراق من النفط الخام 3.4 ملايين برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) الجاري".

المصدر: RT