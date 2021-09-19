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وزير النفط العراقي يتحدث عن إبقاء "أوبك+" أسعار النفط عند 70 دولارا في 2022

مال وأعمال

وزير النفط العراقي يتحدث عن إبقاء
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أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، أن منظمة "أوبك" وحلفاءها سيحاولون إبقاء أسعار النفط عند 70 دولاراً في العام 2022.

وقال خلال مؤتمر صحفي في بغداد: "من المتوقع التزام المجموعة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إذا ما ظلت الأسعار مستقرة".

وأضاف: "من المتوقع أيضا أن يبلغ إجمالي صادرات العراق من النفط الخام 3.4 ملايين برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) الجاري".

 

المصدر: RT

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