الصين تقدم طلبا للانضمام إلى اتفاق تجاري عابر للمحيط الهادئ

أعلنت الصين أنها قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP).

وأكدت الخارجية الصينية في بيان أصدرته أمس الخميس أن وزير التجارة، وانغ ون تاو، قدم هذا الطلب في رسالة خطية بعث بها إلى داميان أوكونور، وزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا، بصفتها الدولة الراعية للاتفاق.

وأضاف البيان أن الوزيرين عقدا اجتماعا افتراضيا وتحدثا عن أعمال المتابعة ذات الصلة.

ويضم اتفاق الشراكة هذا كلا من نيوزيلندا وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب إبرام الولايات المتحدة صفقة لتبادل التكنولوجيات العسكرية المتقدمة مع بريطانيا وأستراليا، ويعتقد أنها موجهة ضد الصين.

المصدر: "شينخوا"