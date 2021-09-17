مصر ستقوم بإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة

توصل مسؤلون مصريون وليبيون إلى اتفاق حول تشكيل لجنة مصرية ليبية لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة، لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في ليبيا.

وجاء ذلك خلال مباحثات عقدها رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عبد المنعم التراس، مع وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد علي أحمد عمر، وتم الاجتماع على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له للقاهرة.

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والإستفادة من إمكانيات العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في ليبيا.

كذلك تم الإتفاق على إرسال خبراء فنيين من الهيئة العربية للتصنيع المصرية لرفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

كما التقى التراس أيضا مع وزير الإقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، حيث تم بحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار.

المصدر: RT