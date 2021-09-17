لاغارد: الاقتصاد الأوروبي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى أن اقتصاد التكتل الأوروبي الموحد "يتعافى بشكل أسرع مما كنا نتوقع"، وذلك بعد تعرضه لضربة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" نشرت اليوم: "نتيجة لذلك، قمنا برفع تقديراتنا بشكل كبير"، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، "فإنه من المتوقع نموه هذا العام بأكثر من 5%، على أن ينمو في العام المقبل بنسبة 4.6%..

وأضافت: "على أي حال هذا العام يسير بشكل أسرع مما كنا نظن، لدرجة أننا سنستعيد مستويات ما قبل كوفيد قبل نهاية عام 2021، بينما كانت التوقعات الأكثر تفاؤلا أن يحدث ذلك في بداية عام 2022".

المصدر: "آكي" الإيطالية