صندوق النقد متأهب للتعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن الصندوق مستعد للانخراط في محادثات مع الحكومة اللبنانية الجديدة في المرحلة المقبلة، ومتأهب للتعاون معها.

وأكد رايس أنه أجرى "اتصالات ودية" مع بعض أعضاء الحكومة التي يترأسها نجيب ميقاتي.

وتطرق رايس في مؤتمر صحافي إلى كيفية استخدام لبنان لوحدات حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها في التوزيع الأخير، مذكرا بأن "لبنان على غرار البلدان الأخرى الأعضاء في الصندوق، حصل في 23 أغسطس على مخصصات من حقوق السحب الخاصة، تتناسب مع حصة عضويته في الصندوق"، مشيرا إلى أنه "يرجع إلى الحكومة تحديد كيفية استخدام مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، وهو أمر ينطبق على كل بلد".

وأضاف: "غير أنه من المهم استخدامها للمساعدة على تجديد احتياطيات البنك المركزي المستنزفة، كما قلت آنفا، وأن يتم أي استخدام لها على أساس الشفافية والمسؤولية، بما يدعم التكيف والإصلاحات اللازمين على مستوى الاقتصاد الكلي"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر ينطبق على لبنان وعلى كل بلد آخر".

وذكر أن "الصندوق أصدر مذكرة إرشادية للبلدان حول استخدام حقوق السحب الخاصة، ويمكنكم الاطلاع عليها في موقعنا الإلكتروني. ونحن نتابع كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة، وسنصدر تصريحات بهذا الصدد في الوقت المناسب".

المصدر: "النهار"