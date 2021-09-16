زيادة الصادرات عبر الدبلوماسية الغازية.. وزير النفط الإيراني يرسم مستقبل إيران في مجال الطاقة

أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، على زيادة طاقة تكرير النفط وإنتاج مكثفات الغاز في البلاد، متوقعا ارتفاعا ملحوظا في إنتاج بلاده من النفط في السنوات القادمة.

وقال أوجي في تصريح للإذاعة الإيرانية مساء الأربعاء: "من المتوقع أن ترتفع طاقة تكرير النفط في البلاد خلال الأعوام الأربعة القادمة بحدود 1.5 مرة، وأن يرتفع إنتاج النفط البالغ حاليا 2.2 مليون برميل يوميا إلى 3.5 مليون برميل".

وأكد وزير النفط على زيادة تكرير النفط وإنتاج مكثفات الغاز، وقال: "سنعتمد في هذا المجال برنامجين للارتقاء الكمي والنوعي للمصافي الحالية، وكذلك إيجاد طاقات تكرير جديدة عبر إنشاء مجمعات التكرير والبتروكيمياويات".

وأضاف، أن استهلاك البلاد من الغاز في العام الماضي بلغ 225 مليار متر مكعب، من ضمنه 130 مليارا في الصناعات ومحطات الطاقة، و 55 مليارا للاستهلاك المنزلي.

وأشار وزير النفط إلى أن حصة إيران من تجارة الغاز في العالم تبلغ أكثر من 33 مليار متر مكعب سنويا، أي أقل من 2 بالمائة، رغم كونها ثاني دولة في العالم من حيث احتياطيات الغاز، وقال، إنه "بناء على ذلك سنعمل على زيادة الصادرات عبر الدبلوماسية الغازية واستخدام أساليب مثل المقايضة والترانزيت".

وأشار إلى أن هنالك 8 مستثمرين على استعداد لإنشاء مجمعات تكرير وبتروكيمياويات، وأن من المتوقع خلال الأعوام الأربعة القادمة أن يرتفع إنتاج النفط في البلاد إلى 3.5 مليون برميل يوميا.

ونوه إلى أن احتياطيات إيران المؤكدة من النفط تبلغ 150 مليار برميل، وقال: ستتم زيادة طاقة إنتاج النفط والغاز والتكرير تزامنا مع زيادة طاقة إنتاج المشتقات النفطية، وكذلك تحسين وإدارة استهلاك المشتقات النفطية والغازية.

المصدر: إرنا