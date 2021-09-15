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نمو الإنتاج الصناعي وفرص عمل جديدة.. بيانات اقتصادية جديدة من الصين

مال وأعمال

نمو الإنتاج الصناعي وفرص عمل جديدة.. بيانات اقتصادية جديدة من الصين
Sputnik
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعي في الصين في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام زاد بنسبة 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء الحكومي الصيني إلى أن قطاع الخدمات نما في الفترة المذكورة بنسبة 17.7% على أساس سنوي، ومبيعات التجزئة بنسبة 18.1% على أساس سنوي.

كذلك أشارت البيانات إلى وجود قفزة في التجارة الخارجية، حيث قفزت الصادرات في الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري بنسبة 23.2%، والواردات صعدت بنسبة 24.2%.

وترافق النمو في الصين مع زيادة فرص العمل، وقال المكتب إنه بفضل النمو الاقتصادي في البلاد تم خلق 9 ملايين 380 ألف فرصة عمل جديدة في ثمانية أشهر، وبلغ معدل البطالة في المدن في نهاية أغسطس 2021 مستوى 5.1%.

المصدر: نوفوستي

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