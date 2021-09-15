نمو الإنتاج الصناعي وفرص عمل جديدة.. بيانات اقتصادية جديدة من الصين
أظهرت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعي في الصين في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام زاد بنسبة 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء الحكومي الصيني إلى أن قطاع الخدمات نما في الفترة المذكورة بنسبة 17.7% على أساس سنوي، ومبيعات التجزئة بنسبة 18.1% على أساس سنوي.
كذلك أشارت البيانات إلى وجود قفزة في التجارة الخارجية، حيث قفزت الصادرات في الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري بنسبة 23.2%، والواردات صعدت بنسبة 24.2%.
وترافق النمو في الصين مع زيادة فرص العمل، وقال المكتب إنه بفضل النمو الاقتصادي في البلاد تم خلق 9 ملايين 380 ألف فرصة عمل جديدة في ثمانية أشهر، وبلغ معدل البطالة في المدن في نهاية أغسطس 2021 مستوى 5.1%.
المصدر: نوفوستي
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