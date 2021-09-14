تراجع التضخم السنوي في السودان لأول مرة منذ بداية المرحلة الانتقالية

سجل معدل التضخم السنوي في السودان تراجعا لأول مرة منذ بداية المرحلة الانتقالية في البلاد، التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل أكثر من عامين.

وذكرت وكالة أنباء السودان "سونا" أن "معدل التغير السنوي (التضخم) انخفض، مسجلا 387,56% لشهر أغسطس مقارنة بمعدل 422,75% لشهر يوليو بانخفاض قدره 35,22 نقطة"، مبينة أن انخفاض معدل التضخم جاء متأثرا بتراجع أسعار المواد الغذائية خلال أغسطس.

يمر السودان بمرحلة انتقالية صعبة منذ الإطاحة بالبشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه أثارتها الأزمات الاقتصادية.

وتعهدت الحكومة الانتقالية التي تشكلت أغسطس 2019 إصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب عقود من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة في ظل عهد البشير.

وفي الأشهر الأخيرة ألغى السودان دعم المحروقات وقام بتعويم منظم للجنيه للقضاء على السوق السوداء.

وهذه الإجراءات التي يعتبرها كثير من السودانيين قاسية تعد جزءا من إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي لتمكين السودان من تخفيف أعباء ديونه.

وأعلن نادي باريس أكبر دائن للسودان الجمعة أنه سيلغي الكثير من الديون المستحقة له على السودان للمساعدة في إعادة الخرطوم الى الساحة الدولية.

وجاء الإعلان في إطار جهد أوسع من قبل صندوق النقد الدولي لتخفيف أكثر من 50 مليار دولار من ديون السودان، اي نحو 90 بالمئة من اجمالي الديون، على مدى السنوات القليلة المقبلة.

المصدر: "أ ف ب"