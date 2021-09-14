ملياردير روسي يتحدث عن خطوة ملحة للاقتصاد الروسي أهم من رحلة غاغارين إلى الفضاء

دعا رجل الأعمال الروسي، أوليغ ديريباسكا، إلى إطلاق الروبل الرقمي للتداول بسرعة، وشبه أهمية الخطوة برحلة يوري غاغارين إلى الفضاء، وهو أول إنسان سافر إلى الفضاء الرحب.

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وقال الملياردير الروسي، إن هذه الخطوة كان يجب أن تتم قبل عامين، وأضاف في قناته بتطبيق "تيلغرام": "لقد كانت هناك حاجة إلى ذلك منذ عامين، وفي العام المقبل بعد إطلاق اليوان الرقمي سيكون من العار ببساطة عدم إطلاقه. هذا أكثر أهمية لبلدنا الآن من رحلة غاغارين إلى الفضاء".

وطرح البنك المركزي الروسي فكرة الروبل الرقمي في العام الماضي، ومن المفترض أن يكون على شكل رمز رقمي فريد يتم تخزينه في محفظة إلكترونية خاصة.

ومن المخطط أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي، ومن المقرر اختبار العملة الروسية الرقمية في العام الجاري.

المصدر: نوفوستي