أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع وتبلغ مستويات تاريخية
Sputnik
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تواصل أسعار الغاز في أوروبا تسجيل مستويات قياسية تاريخية، حيث تجاوزت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستوى 800 دولار لكل 1000 متر مكعب، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.
ووفقا لمؤشر TTF الهولندي، الذي يعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعا، بلغ سعر العقود الآجلة للغاز خلال تعاملات اليوم مستوى 801.2 دولار لكل ألف متر مكعب.
وتسجل أسعار الغاز في أوروبا تقريبا كل يوم مستويات تاريخية، ويأتي ذلك في ظل تراجع مخزونات الغاز في المستودعات تحت الأرض وارتفاع الطلب.
المصدر: تاس
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