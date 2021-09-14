سعر برميل "برنت" يرتفع فوق 74 دولارا

ارتفع سعر العقود الآجلة للنفط الخام من ماركة برنت، تسليم نوفمبر 2021 في بورصة لندن ICE اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.68٪ .

ووفقا للبيانات من قاعة التداول الساعة 06:19 بتوقيت موسكو، وصل سعر البرميل الواحد إلى 74.01 دولار.

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وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت موسكو، تباطأ النمو، وكان سعر خام برنت عند 73.93 دولار للبرميل، وهو أعلى بنسبة 0.59٪ من مستوى إغلاق الجلسة السابقة.

وآخر مرة تجاوز فيها سعر خام برنت 74 دولارا للبرميل، كانت في 2 أغسطس.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس WTI- بنسبة 0.61٪ إلى 70.62 دولار للبرميل.

المصدر: تاس