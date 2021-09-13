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وسائل إعلام عبرية: مصر للطيران تسير رحلات إلى تل أبيب لأول مرة منذ عقود

مال وأعمال

وسائل إعلام عبرية: مصر للطيران تسير رحلات إلى تل أبيب لأول مرة منذ عقود
Sputnik
مطار القاهرة
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قالت قناة "كان" العبرية، اليوم الاثنين، إن شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري ستبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب.

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وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" أنه "لأول مرة منذ عقود مصر للطيران ستدشن رحلاتها المباشرة إلى مطار بن غوريون أربع مرات في الأسبوع بشكل مبدئي".

وأضافت: "ستطير الشركة عبر طائرتها الرسمية وليس تحت العلامة التجارية Air-Sinai (سيناء للطيران) أو عبر طائرات لا تحمل اسم الشركة أو علامات التعريف".

المصدر: kan + RT

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