وسائل إعلام عبرية: مصر للطيران تسير رحلات إلى تل أبيب لأول مرة منذ عقود
Sputnik
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قالت قناة "كان" العبرية، اليوم الاثنين، إن شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري ستبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب.
وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" أنه "لأول مرة منذ عقود مصر للطيران ستدشن رحلاتها المباشرة إلى مطار بن غوريون أربع مرات في الأسبوع بشكل مبدئي".
وأضافت: "ستطير الشركة عبر طائرتها الرسمية وليس تحت العلامة التجارية Air-Sinai (سيناء للطيران) أو عبر طائرات لا تحمل اسم الشركة أو علامات التعريف".
المصدر: kan + RT
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