لبنان: سنستلم حوالي مليار و135 مليون دولار بدل حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة المالية اللبنانية أنها "تبلغت من صندوق النقد الدولي بأن لبنان سيستلم في 16 سبتمبر 2021 حوالي مليار و135 مليون دولار أمريكي بدل حقوق السحب الخاصة ".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "هذا المبلغ هو عن العام 2021 وقيمته 860 مليون دولار وعن العام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان".

وكانت الوزارة، قد طلبت في وقت سابق من صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة المتاحة للبنان وخاصة العائدة إلى العام 2009".

المصدر: وزارة المالية اللبنانية